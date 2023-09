Amazon eero Max 7, il primo Wi-Fi mesh con Wi-Fi 7

Amazon eero Max 7 è il primo dispositivo Wi-Fi mesh compatibile con la rete wireless di ultimissima generazione, il WiFi 7, diventando a tutti gli effetti il più potente e veloce di sempre, grazie anche alla combinazione con la tecnologia di rete TrueMesh proprietaria di Amazon.

Il prodotto supporta tre bande (2,4, 5 e 6GHz) con una velocità massima di trasferimento wireless di 4,3Gbps, sino a raggiungere i 9,4Gbps per quanto riguarda il cablaggio. Questo è possibile grazie alla presenza di due porte Ethernet da 10Gbps e due da 2,5Gbps, pronte a collegarsi a piani internet fino a 10 Gbps (e raddoppiare il throughput wireless del modello precedente, oltre che con una copertura di 232 metri quadrati). Come tutti i dispositivi mesh di eero, anche il Max 7 sfrutta la tecnologia TrueMesh, che indirizza dinamicamente i dati sul percorso più veloce, riuscendo anche a limitare le interferenze.

Amazon eero Max 7, la base per una casa intelligente

L’installazione è semplice ed alla portata di tutti (bastano davvero pochi minuti), è perfettamente compatibile con i dispositivi pregressi della stessa serie, mantenendo inalterato il livello di sicurezza, grazie a frequenti aggiornamenti di sistema, e risultando utilizzabile senza problemi con un numero smisurato di dispositivi, data la compatibilità con Matter e Zigbee.

Gli utenti interessati all’acquisto, potranno anche sottoscrivere l’abbonamento eero Plus per riuscire a sbloccare funzioni avanzate per la sicurezza ed il parental control, ma anche per accedere a numerosi altri servizi. Il prodotto può essere acquistato a breve su Amazon, al prezzo di listino di 699,99 euro; seguiranno maggiori dettagli sulla disponibilità.