Amazon, ufficiali i nuovi Fire TV Stick, più potenti e smart

Amazon, oltre ai nuovi Echo, ha presentato oggi una versione completamente ridisegnata e ridefinita di uno dei dispositivi di punta dell’azienda: Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K, rendendoli indissolubilmente più potenti ed intelligenti. Vediamoli meglio da vicino.

Amazon Fire TV Stick 4K Max – potente, veloce e con una nuova modalità

Amazon Fire TV Stick 4K Max (di seconda generazione) integra per la prima volta la modalità ambiente, capace di trasformare il televisore in un vero e proprio display intelligente, utilizzandolo come fosse una galleria d’arte (per farlo basterà chiederlo con la voce ad Alexa), grazie alla presenza di oltre 2’000 opere d’arte gratuite, oppure utilizzarlo per vedere informazioni, programmazione, note adesive, controllare i dispositivi collegati, ma anche riprodurre semplicemente audio da Amazon Music e Spotify.

Il prodotto ha processore quad-core con frequenza di clock a 2.0Ghz, diventando il più potente tra tutti i dispositivi dell’azienda, grazie anche al supporto al WiFi 6E, per streaming più fluido e con minore latenza. Non manca la risoluzione 4K Ultra HD, con supporto Dolby Vision, HDR10+ e HDR, completata con l’audio Dolby Atmos. La memoria interna è di 16GB, il doppio rispetto alla generazione precedente, viene anche commercializzato con il telecomando vocale Alexa Enhanced Edition, caratterizzato dalla presenza di pulsanti dedicati. Può essere pre-ordinato da oggi sul sito ufficiale di Amazon, al prezzo di 79,99 euro. Al momento non sappiamo quando inizieranno ufficialmente le spedizioni degli ordini effettuati nel periodo.

Amazon Fire TV Stick 4K – streaming più rapido

Con Amazon Fire TV Stick 4K di seconda generazione, è possibile godere delle prestazioni di alta qualità ad un prezzo conveniente. Il processore è un quad-core da 1.7GHz, con una potenza del 30% superiore rispetto alla generazione precedente, pieno supporto al 4K ultra HD e dolby atmos, come tutti i formati Dolby Vision, HDR10+, HLG e anche HDR. Grazie alla compatibilità con la funzione Home Theater di Alexa, gli utenti potranno collegare via wireless i dispositivi smart, per utilizzarli come casse di riproduzione dei contenuti trasmessi dal Fire TV Stick.

Il prodotto può essere pre-ordinato direttamente oggi sul sito ufficiale di Amazon, ad un prezzo di soli 69 euro, uno dei più bassi che si siano mai visti, per la tipologia di prodotto. Non sappiamo effettivamente quando inizieranno le spedizioni a domicilio, maggiori dettagli sul sito.