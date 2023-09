Garmin Vivoactive 5 è il nuovo smartwatch dedicato al fitness ed il benessere, dotato di una autonomia superiore al normale, nonché un display AMOLED di alta qualità completamente touchscreen, perfetto per gli utenti attenti alla linea e sempre alla ricerca della soluzione più adatta alle proprie esigenze.

E’ proprio l’ampio display AMOLED a colori, e touchscreen, uno dei punti di forza assoluti di un prodotto che vuole stupire con colori brillanti e dettagli precisissimi, puntando molto forte anche sulla autonomia, grazie alla possibilità di utilizzo del dispositivo fino a 11 giorni consecutivi. Ciò che ne amplia l’utilizzo sono sicuramente tutte le funzioni per il monitoraggio della salute, un aiuto prezioso che altri modelli non riescono sicuramente a dare.

Garmin Vivoactive 5 – le funzioni più interessanti

Tra le funzioni innovative di Garmin Vivoactive 5 troviamo lo Sleep Coach, utile per ricevere il punteggio del sonno con consigli su migliorarlo (troviamo anche Pulse OX e HRV), Morning Report, una panoramica del momento appena trascorso con dati meteo e recupero delle energie, Nap Detection, capacità di tracciare gli eventuali riposi diurni, la Body Battery, quanto le vostre energie si scaricano durante la giornata, la modalità Wheelchair, utile per gli utenti su sedia a rotelle, Training Load e Recovery Time, capire quanto siano benefici i vari allenamenti, la Meditazione e Two Fonts Size, con la possibilità di scegliere tra due dimensioni del font.

Le app sportive integrate sono oltre 30, così da rendere felici tutti gli sportivi, pieno supporto alla ricezione delle notifiche con tutti i dispositivi, e su Android è possibile anche inviare risposte preimpostate direttamente dal polso. Integra Garmin pay per i pagamenti mobile, con una piccola memoria interna sulla quale scaricare i brani da Spotify, Amazon Music o Deezer. Troviamo infine tutte le misurazioni di base, anche 24 ore su 24, un design con lunetta in alluminio e cinturino in silicone in varie colorazioni (completamente removibile). Garmin Vivoactive 5 può essere acquistato da oggi al prezzo consigliato di 299,99 euro.