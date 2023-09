OnePlus Buds Pro 2R possono finalmente essere acquistate anche in Europa, le più richieste cuffiette true wireless del marchio cinese, entrano di diritto nel catalogo della versione nostrana dello store dell’azienda, con un prezzo molto aggressivo.

Alla base del prodotto troviamo specifiche tecniche di tutto rispetto, basandosi comunque sul medesimo hardware del modello OnePlus Buds Pro 2, in particolare abbiamo doppi driver da 11 e 6 millimetri, con cancellazione attiva del rumore fino a 48dB (una delle più potenti del settore). Non mancano la resistenza all’acqua e alla polvere, data la certificazione IP55, il pieno supporto alla ricarica rapida ed una autonomia che supera le aspettative, data la possibilità di utilizzo fino a 36 ore consecutive. Le cuffiette sono perfettamente compatibili con qualsiasi device in commercio, dato il supporto al bluetooth 5.3 ed anche LDHC 4.0.

OnePlus Buds Pro 2R – prezzo di vendita

Le OnePlus Buds Pro 2R possono essere acquistate da oggi, con spedizione a partire dal 25 settembre 2023, dal sito ufficiale di Oneplus, al prezzo di listino di 149 euro. Una cifra decisamente aggressiva che riduce la spesa del modello originario, la quale porta con sé un bonus molto interessante; gli utenti che completeranno l’ordine, infatti, potranno ricevere uno sconto di 20 euro.

Le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero essere limitate, dovrebbero essere disponibili esemplari per tutti gli utenti, per questo motivo non dovrete avere una fretta particolare nell’acquisto, se non per lo sconto speciale di 20 euro, un qualcosa che potrebbe terminare prima del previsto, e per il quale motivo è forse necessario affrettare la scelta e la presa di posizione.