Fujifilm INSTAX Pal è la fotocamera digitale rivoluzionaria che sta letteralmente nel palmo di una mano, un piccolo obiettivo grandangolare capace di scattare istantanee e di inviarle direttamente allo smartphone, sull’applicazione mobile dedicata dal nome INSTAX Pal, mediante connessione blueooth.

Una volta ricevute, gli utenti possono decidere di apportare delle modifiche o delle migliorie, per poi stamparle, oppure condividerle direttamente sui social network. Con la Fujifilm INSTAX Pal sarà quindi solo possibile scattare l’immagine, tutte le altre funzioni sono fruibili direttamente dall’app mobile. Tra le più interessanti annoveriamo lo scatto da remoto, è possibile posizionare la camera e poi avviare lo scatto dallo smartphone, scatto ad intervalli, impostare determinati intervalli temporali per scatti consecutivi (fino ad un massimo di 21), creazione di animazioni, combinare più scatti per realizzare una sorta di flipbook (da stampare sottoforma di codice QR) e link mode, collegamento diretto della camera ad una stampante instax (per la stampa diretta).

Fujifilm Instax Pal, una camera unica nel suo genere

Dotata di un design accattivante e moderno, la camera ha forme sinuose ed un piccolo anello staccabile, che può essere utilizzato sia come obiettivo per lo scatto, ma anche come supporto per il posizionamento o gancetto per favorire il trasporto. In vendita troviamo 3 colorazioni differenti: Powder Pink, Lavander Blue e Pistachio Green, con disponibilità anche di una custodia in silicone (in vendita a parte a 14,99 euro) ed una mini pellicola INSTAX mini Soft Lavander, al prezzo di 9,99 euro per 10 fogli.

Il prodotto sarà acquistabile a partire dal 5 ottobre 2023, ad un prezzo di listino suggerito che si aggira attorno ai 99,99 euro, IVA inclusa.