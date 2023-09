Sentinel, grazie alla startup sarà possibile abitare sott'acqua

L’idea di vivere sott’acqua, un tempo relegata ai romanzi di fantascienza, sta diventando una possibilità concreta grazie all’innovazione di DEEP, un’azienda di ingegneria britannica. Questa visionaria impresa sta progettando moduli abitativi subacquei denominati Sentinel, con l’obiettivo di offrire agli esseri umani la possibilità di vivere e lavorare nelle profondità marine per periodi che possono estendersi fino a 28 giorni. Questi moduli non sono semplici capsule isolate, ma strutture complete dotate di spazi abitativi, aree comuni e laboratori di ricerca, ideali per gli scienziati impegnati nello studio dell’ambiente marino.

Sentinel, tutti vorremmo una casa così particolare

Oltre alla prospettiva rivoluzionaria di una vita sottomarina, DEEP ha anche una visione ecologica e sostenibile. L’azienda è profondamente consapevole dell’importanza degli oceani per il nostro pianeta e delle sfide ambientali che stiamo affrontando, come il cambiamento climatico. Steve Etherton, Presidente dell’area Europa, Medio Oriente e Africa di DEEP, ha sottolineato come gli oceani siano fondamentali per comprendere e affrontare queste sfide globali. In questo contesto, i moduli Sentinel non sono solo abitazioni, ma anche centri di ricerca che potrebbero fornire informazioni preziose per la conservazione degli ecosistemi marini.

Ma DEEP non si ferma qui. L’azienda sta lavorando allo sviluppo di tecnologie per alimentare i moduli con fonti di energia rinnovabile e per gestire i rifiuti in maniera sostenibile. Questo approccio ecologico mira a garantire che la vita sottomarina sia non solo possibile, ma anche rispettosa dell’ambiente. Se il progetto avrà successo, i moduli Sentinel potrebbero diventare un elemento chiave della futura economia oceanica, con potenziali applicazioni in settori innovativi come la ricerca farmaceutica e la cattura del carbonio.

In un’epoca in cui l’umanità sta esplorando nuove frontiere, sia nello spazio che negli oceani, l’iniziativa di DEEP rappresenta un passo audace verso un futuro in cui la vita sottomarina potrebbe diventare una realtà quotidiana. Con l’innovazione e la sostenibilità come pilastri, DEEP sta tracciando una nuova rotta per l’abitabilità umana, offrendo una visione affascinante di ciò che potrebbe essere il futuro della nostra specie.