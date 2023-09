Hiroshima e Nagasaki, oltre alla bomba in quel giorno si palesò qualcosa di assurdo

Hiroshima e Nagasaki sono diventate tristemente famose nella storia per essere state le città bersaglio delle prime bombe atomiche nel 1945. Oltre alla devastazione immediata e alle perdite umane, un fenomeno particolare ha catturato l’attenzione del mondo: le “ombre atomiche”. Queste sono impronte visibili sul terreno, sui muri e su altre superfici, lasciate da persone e oggetti che erano presenti al momento dell’esplosione.

Hiroshima e Nagasaki: la parte nascosta del tragico evento

Le ombre atomiche sono il risultato della potente emissione di luce e calore prodotta dall’esplosione nucleare. Quando questa esplode, emette un’intensa ondata di luce e calore. Gli oggetti o le persone che si trovano tra la sorgente dell’esplosione e una superficie riflettente, come un marciapiede o un muro, assorbono parte dell’energia. Questo assorbimento protegge temporaneamente la superficie dietro di loro dalla piena intensità dell’esplosione, creando un’ombra o un’orma.

Tale fenomeno si verifica a causa delle onde di fotoni di diverse lunghezze d’onda rilasciate durante l’esplosione, comprese le pericolose onde gamma. Quando queste onde energetiche incontrano un oggetto, come una persona o una bicicletta, l’oggetto assorbe parte dell’energia. Ciò protegge la zona immediatamente dietro l’oggetto, creando un contrasto tra le aree esposte e non esposte, che appare come un’ombra o un’impronta.

Le esplosioni atomiche sono alimentate dalla fissione nucleare, un processo in cui un neutrone colpisce il nucleo di un atomo pesante, come l’uranio-235 o il plutonio-239. Questa collisione libera una quantità massiccia di energia, che si manifesta sotto forma di luce, calore e radiazioni. La potenza e l’intensità di queste esplosioni sono tali da poter creare le ombre permanenti sulle superfici.

Con il passare del tempo, molte di queste ombre atomiche sono scomparse a causa dell’erosione e degli elementi. Tuttavia, alcune sono state preservate e sono ora esposte nel Museo della Pace di Hiroshima, servendo come potente promemoria delle devastazioni della guerra nucleare e come testimonianza delle vite perse in quel tragico giorno. Queste ombre rappresentano non solo le persone che una volta erano lì, ma anche la resilienza e la memoria collettiva di un evento che ha cambiato il corso della storia.