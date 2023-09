Very Mobile, l'operatore è attento alla tutela dell'ambiente e la nuova iniziativa lo dimostra

Very Mobile, l’operatore mobile del gruppo Hutchison, ha recentemente lanciato un’iniziativa ecologica di grande impatto: il progetto ‘Rimboschiamo la Val di Fiemme‘. Questa iniziativa ha visto la piantumazione di 1000 nuovi alberi nella Val di Fiemme, una regione nota come la ‘Foresta dei Violini’ a causa del legno pregiato che vi si estrae, utilizzato nella costruzione di violini e altri strumenti musicali.

Very Mobile: la compagnia ha deciso di riqualificare la foresta

Questo progetto fa parte delle iniziative ecologiche promosse attraverso l’app Very, nell’ambito del programma ‘Giga Green’. Questo programma innovativo consente ai clienti di Very Mobile di convertire i Giga utilizzati ogni mese in azioni concrete a beneficio dell’ambiente. L’obiettivo principale è quello di promuovere la riqualificazione e la tutela ambientale, incentivando gli utenti a contribuire attivamente alla salvaguardia del nostro pianeta.

La cerimonia di inaugurazione dei nuovi alberi si è tenuta il 9 settembre nella Val di Fiemme, situata in Trentino-Alto Adige. Durante l’evento, è stato lanciato un progetto speciale di adozione degli alberi. Questa iniziativa permette ai clienti di Very Mobile di “adottare” uno degli alberi piantati, contribuendo così alla loro manutenzione e cura. Questo rappresenta un modo tangibile per i clienti di partecipare attivamente alla tutela dell’ambiente, promuovendo un uso sostenibile delle risorse e della rete mobile.

Il percorso di Very Mobile verso la sostenibilità non si ferma qui. L’operatore ha sempre mostrato un forte impegno ecologico, adottando diverse misure per ridurre l’impatto ambientale. Tra queste, spicca l’introduzione delle SIM green, prodotte interamente con plastica riciclata al 100% e con un processo produttivo che garantisce emissioni zero di CO2. Inoltre, Very Mobile ha promosso l’adozione di eSIM, una tecnologia che riduce ulteriormente l’uso di plastica, e ha incentivato l’acquisto di smartphone ricondizionati, contribuendo alla riduzione dei rifiuti elettronici.

In conclusione, l’impegno di Very Mobile nel campo della sostenibilità è evidente e l’iniziativa nella Val di Fiemme ne è una chiara testimonianza. Attraverso progetti come ‘Rimboschiamo la Val di Fiemme’ e ‘Giga Green’, l’operatore dimostra come sia possibile coniugare l’innovazione tecnologica con un impegno concreto a favore dell’ambiente.