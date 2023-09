Realme C51 arriva ufficialmente sul territorio italiano, un entry level che punta fortissimo sulle caratteristiche tecniche più richieste dagli utenti, proponendosi inoltre con uno dei prezzi più aggressivi dell’intero mercato: solamente 159 euro (4/128GB), ma in offerta lancio addirittura a 149 euro.

Uno dei punti forti di Realme C51 è sicuramente la memoria interna, per la prima volta in questa fascia troviamo 128GB di base, con possibilità di espanderla fino a 2TB, e 4GB di RAM (espandibile virtualmente fino a 8GB), senza dimenticarsi dell’utilizzo in dual SIM, data la presenza di un carrellino con 3 slot (due sim + microSD).

Il comparto fotografico è anch’esso di prim’ordine, con una fotocamera principale da 50 megapixel, e apertura F1.8, accoppiato con un sensore anteriore da 5 megapixel, per immagini perfette e tante innovative funzioni fotografiche. La batteria non rappresenta inoltre un problema, con la ricarica rapida a 33W (la più veloce del segmento), ed un componente da 5000mAh.

Realme C51, quali altre specifiche

Volendo osservare le altre specifiche tecniche, notiamo la presenza di un ampio display da 6,74 pollici di diagonale, con refresh rate a 90Hz, ed un notch nella parte superiore per la fotocamera. Da notare la presenza della prima Mini Capsule di Android, capace di adattarsi in modo smart attorno alla camera nel momento in cui vengono ricevute le notifiche, illuminandosi in tre colori differenti per certificare lo stato del livello della batteria.

Il Realme C51, infine, ha un altoparlante UltraBoom al 150%, il sensore per le impronte digitali sul bordo ed il chip NFC per il collegamento rapido o il trasferimento di dati. Come anticipato, il suo prezzo di listino è di 159 euro, ma per un breve periodo viene commercializzato a 149 euro.