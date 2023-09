Realme, con un breve comunicato stampa, ha confermato che il 20 settembre sarà ufficializzato il nuovo Realme C51, un entry level dalle specifiche tecniche elevate, in vendita ad un prezzo diametralmente opposto, pensato quindi per garantire il massimo, con il minimo sforzo.

Uno dei suoi punti di forza sarà lo spazio di archiviazione, infatti verrà commercializzato con fino a 128GB di memoria interna, nell’idea di offrire ai consumatori un’esperienza d’uso senza preoccupazioni, o timore che lo spazio possa terminare. Le prestazioni saranno comunque affiancate da una RAM dinamica da 8GB, ed un comparto fotografico capitanato dalla presenza di un sensore principale da 50 megapixel.

Realme C51 sarà ufficiale a brevissimo

L’attenzione al design non mancherà, grazie al motivo Stylish Glittering, realizzato con la fusione di diverse texture, atte a creare dettagli accattivanti per un design alla moda, adatto sopratutto al pubblico giovanile. L’utilizzo quotidiano per diletto sarà affiancato anche dall’uso lavorativo, data la presenza di un carrellino delle SIM con 2 nano SIM ed una microSD, utilizzabili in contemporanea (quindi ha 3 slot), con memoria interna che potrà essere incrementata fino ad un massimo di 2TB.

La batteria non sarà infine un problema, infatti la ricarica rapida sarà a 33W, un bel passo in avanti rispetto al predecessore, il Realme C31, che poteva fermarsi a soli 10W. Altro non possiamo raccontarvi di un dispositivo che è destinato a far parlare sicuramente di sé; ora non ci resta che attendere un paio di giorni per conoscerlo dal vivo da vicino, toccando con mano tutte le specifiche e le funzionalità del prodotto.