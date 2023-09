OnePlus sta lavorando agli ultimi dettagli del proprio smartphone pieghevole. Il device foldable prenderà il nome di OnePlus Open e la data di lancio è ormai imminente. L’azienda aveva indicato lo scorso febbraio che il debutto si sarebbe tenuto nel terzo trimestre dell’anno e la promessa sarà mantenuta.

Secondo quanto rivelato da Max Jambor, il OnePlus Open sarà presentato ufficialmente il prossimo 19 ottobre. Tra circa un mese sarà possibile scoprire tutti i segreti del primo smartphone pieghevole dell’azienda cinese.

Ricordiamo che queste informazioni provengono dalle fonti del leaker e non dall’azienda stessa. Tuttavia, l’analista si è sempre dimostrato molto affidabile, quindi possiamo prendere per buona questa data.

OnePlus Open sarà il primo smartphone pieghevole dell’azienda e, per questo, ci aspettiamo un flagship senza compromessi

OnePlus avrebbe dovuto presentare il pieghevole lo scorso mese, ma a causa di alcuni problemi produttivi il lancio è slittato. Alcune fonti indicano che l’azienda ha deciso di cambiare in corsa il fornitore del pannello e questo ha comportato il ritardo nella produzione e nella messa a punto.

Stando a quanto trapelato fino ad ora, il device avrà una forma compatta e un modulo fotografico circolare come per la linea di flagship del produttore. Il display interno sarà da 7,8 pollici con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. I test in laboratori hanno permesso al sistema di apertura e chiusura di raggiungere con successo i 400.000 cicli.

Dal punto di vista prestazionale, ci aspettiamo la presenza del SoC Snapdragon 8 Gen 2 affiancato a 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Si prevede che il dispositivo sia supportato da un’unità di batteria da 4.800 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67W.