La situazione che aleggia alle spalle di Rabona Mobile continua a non essere perfettamente chiara e lineare per svariati motivi, sono trascorsi ormai 6 mesi dall’inizio della vicenda con Vodafone e Plintron, non si sono registrati progressi per i clienti, ma d’altro canto lo stesso MVNO continua a vendere SIM come se nulla fosse.

Facciamo un piccolo passo indietro e cerchiamo di vedere d’insieme la vicenda, agli inizi dell’anno, a causa di pregresse divergenze contrattuali, Rabona Mobile iniziò una bega con Vodafone e Plintron, le due realtà a cui si appoggia per la rete (infatti dato essere un operatore virtuale, non dispone di antenne proprietarie). L’operatore in red iniziò progressivamente a disattivare i servizi, impedendo l’invio di SMS, di chiamate e poi di tutta la connessione internet. Nell’estate Rabona Mobile ottenne una piccola vittoria in tribunale, con la sospensione di qualsiasi procedimento di disattivazione dei servizi (ulteriore a quello già in atto), prima di una decisione definitiva del Tribunale stesso.

Rabona Mobile, cosa sta succedendo

Al momento attuale, 20 settembre, la situazione non sembra essere cambiata, gli utenti lamentano ancora tutti i disservizi di cui vi abbiamo raccontato, sottolineando come molto spesso al servizio clienti non risponda nessuno, ed in rari casi anche la disattivazione completa della SIM di cui si è in possesso. I più fortunati possono ricevere chiamate e SMS (solo in entrata, non inviarli), senza però riuscire a collegarsi alla rete telefonica.

Rabona Mobile, dal canto suo, sul sito ufficiale continua a vendere le SIM come se nulla fosse, senza indicazioni in merito ai disservizi, se non per un breve messaggio sul proprio blog.