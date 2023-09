Netflix, 3 SERIE TV da record e le novità in arrivo ad ottobre 2023

Per guardare una serie TV di livello, basta aprire Netflix e guardare il catalogo. Le più importanti sono posizionate rispettivamente tra il primo e il terzo gradino del podio, con una in particolare che avrebbe rubato la scena a tutte le altre.

Al primo posto ecco infatti One Piece, la serie TV incentrata sulla ciurma di Monkey D. Luffy, nel celebre anime conosciuto come Rubber, che proverà a raggiungere il tesoro di Gold Roger. Al secondo posto c’è Who is Erin Carter? mentre al terzo posto ecco Ragnarok.

Netflix prepara un catalogo da urlo per il prossimo mese di ottobre, ecco la lista completa

Oltre ai contenuti che già durante questo mese di settembre stanno entusiasmando tutti, Netflix starebbe preparando un ottimo mese di ottobre. In basso potete trovare la lista completa con i migliori film e con le migliori serie TV ormai già in programmazione: