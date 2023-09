Polestar 2, la vettura elettrica più attesa e desiderata in Europa, è stata la prima sul mercato con l’integrazione nativa del sistema operativo di Google nel 2019, e prosegue sulla linea pionieristica con l’aggiunta di un’applicazione di intrattenimento: Amazon prime Video.

Dai vari schermi integrati nel mezzo, gli utenti potranno accedere liberamente ai contenuti del proprio profilo, a patto che la vettura sia ferma (quindi parcheggiata) o in fase di ricarica. La nuova funzione si va ad aggiungere all’integrazione dell’app di YouTube, avvenuta in precedenza ad Giugno 2023.

Polestar 2, gli altri progressi tecnologici inclusi

Sono innumerevoli gli aspetti che fanno felici i tech addicted, a Dicembre 2021 era stato integrato il web browser Vivaldi, capace di aprire le porte a tutti gli altri sistemi di intrattenimento, senza dimenticarsi delle numerose app disponibili, come Waze, Easy Park, Range Assistant, AccuWeather o A Better RoutePlanner.

La collaborazione con Google non si fermerà alla Polestar 2, ma proseguirà anche con le prossime vetture, siamo già certi di vederlo perfettamente integrato in Polestar 3 e Polestar 4. Con la promessa che tante applicazioni verranno adattate al sistema di infotainment della vettura nei mesi a seguire. Il tutto viene commentato da Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, “il successo del lancio e dell’integrazione di Android Automotive in Polestar 2 ha dimostrato che possiamo sfruttare la migliore navigazione e controllo vocale del settore per semplificare possiamo sfruttare la migliore navigazione e controllo vocale del settore. Il Google Play Store ha anche acquisito una ricca varietà di app che offrono interattività e intrattenimento, dai giochi alle serie in streaming”.

Tutti gli aggiornamenti verranno rilasciati direttamente via OTA e sono completamente gratuiti.