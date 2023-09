Rabona Mobile dopo sei mesi di disservizio e di perdita di clienti, ritorna in carreggiata con nuove promozioni telefoniche, studiate al fine di garantire servizi di qualità al prezzo più basso del mercato.

L’operatore, per chi non lo sapesse, prende in prestito la sua linea dalla Vodafone.

In questo modo, oltre a poter godere di una copertura totale dell’intero paese, visto che non è soggetta a costi di gestione delle infrastrutture, può incentrare la sua strategia di marketing sulla promozione di offerte super vantaggiose.

Ponendosi come competitor da tenere d’occhio anche per altri gestori telefonici più riconosciuti.

Rabona Mobile: le offerte telefoniche che non ti aspettavi

Le promo Rabona sono per tutti gli utenti che decidono di effettuare una portabilità di numero da altro operatore o comprare una scheda completamente nuova.

CALCIOMERCATO 250 A 8.99 euro al mese, comprende:

– Minuti e chiamate illimitati verso tutti;

– SMS senza limiti;

– 250 GB di connessione dati.

CALCIOMERCATO 300 A 9.99 euro al mese, include:

– Chiamate e minuti illimitati verso tutti;

– SMS illimitati;

– 300 Gb di Internet

ROVESCIATA A 9.99 euro al mese, comprende:

– Minuti ed sms illimitati verso tutti;

– 250 GB di Internet

CONTROPIEDE A 7.99 euro al mese, comprende:

– Minuti e messaggi verso tutti ed illimitati;

– 200 Gb di Internet.

CALCIO A 7.99 euro al mese, prevede:

– Minuti e messaggi senza limiti, verso tutti;

– 111 GB di Internet.

CROSS 50 A soli 4.99 euro al mese, include:

– Minuti e messaggi senza limiti;

– 50 Gb di connessione dati.

NEW RABONA EDITION A 5.99 euro al mese:

– Minuti ed sms illimitati, verso tutti;

– 50 Gb di Internet.

CROSS 11 A soli 3.99 euro al mese, prevede:

– Minuti e messaggi illimitati;

– 11 Gb di connessione dati.

Le promo sono tutte attivabili online, attraverso il sito ufficiale dell’operatore, su cui potete consultare anche una pluralità di informazioni aggiuntive a riguardo, relative a queste o ad altre offerte telefoniche ugualmente interessanti.

Rabona Mobile sembra quindi essere tornato definitivamente e più forte che mai!