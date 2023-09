Oukitel WP27: un rugged sottile, leggero e con la camera notturna

Oukitel, azienda leader nel settore della produzione di smartphone rugged, ha oggi presentato Oukitel WP27, un dispositivo che punta fortissimo sulle qualità che contraddistinguono da sempre i modelli dell’azienda, ma con un design più sottile e leggero.

Il suo punto di forza è proprio rappresentato dallo spessore di soli 15,3 millimetri ed il peso di 328 grammi, in grado di renderlo uno smartphone adatto anche per la vita di tutti i giorni, fermo restando essere un ottimo rugged con certificazione IP68 e IP69K (resiste per 30 minuti a 1,5 metri di profondità) e superamento di tutti gli standard militari MIL-STD-810H.

Oukitel WP27, gli altri punti di forza

Il comparto fotografico rappresenta l’altro aspetto che contraddistingue Oukitel WP27 dalla massa, include infatti un sensore da 20MP con visione notturna, capace di scattare incredibili istantanee fino a 20 metri di distanza, un sensore principale da 64 megapixel, utilizzabile anche per i video in 4K, un 2MP macro per scatti da vicino, mentre anteriormente trova posto un sensore da 16 megapixel.

Sotto il cofano è posizionato il processore MediaTek Helio G99, ottima scelta per il giusto bilanciamento tra prestazioni e consumo energetico; non manca comunque il sistema operativo Android 13, una configurazione di base sufficientemente fornita, composto da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, espandibili fino ad un massimo di 24GB e 2TB. In ultimo, la batteria è un componente da 8500mAh, per una autonomia davvero infinita, si possono raggiungere ben 1000 ore di standby e 53 ore di chiamata, prima di ricorrere alla presa a muro.

Oukitel WP27 è acquistabile da oggi ad un prezzo decisamente conveniente, in origine doveva costare 336,28 euro (369,99 dollari), ma sul sito ufficiale dell’azienda lo potrete avere a soli 245,4 euro (269,99 dollari). Dopo essersi iscritti ad Oukitel, gli utenti potranno sbloccare un extra sconto del 15%, riuscendo così a pagare il WP27 solamente 215,05 euro (circa 229,49 dollari).