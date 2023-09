Asus Rog Phone 6, lo smartphone da gaming per eccellenza, ha voluto festeggiare il Batman Day, caduto il 15 settembre, con una campagna promozionale veramente speciale, un prezzo ridotto per la Batman edition, creata in collaborazione con Warner Bros e DC.

L’edizione, disponibile ufficialmente sul sito di Asus, riprende alla perfezione tutte le caratteristiche di base di Asus Rog Phone 6D, più nello specifico parliamo di processore MediaTek Dimensity 9000+, ben 12GB di RAM LPDDR5X, accoppiati con un ampio display AMOLED di marca Samsung da 6,78 pollici di diagonale, capace di raggiungere un refresh rate a 165Hz ed una latenza di solo 1 millisecondo. L’autonomia non rappresenta un problema, infatti viene sostenuta da una batteria da 6000mAh, con ricarica rapida a 65W (che raggiunge fino al 60% in soli 19 minuti), ed un sistema di raffreddamento GameCool 6, pronto a proteggere eventuali surriscaldamenti.

Non mancano ovviamente i più classici AirTriggers 6, per un’esperienza di gioco ancora più immersiva, la certificazione IPX4 per la resistenza agli schizzi, la tecnologia GameFX con certificazione DIRAC, ed un comparto fotografico capeggiato dalla presenza di un sensore Sony IMX766 da 50 megapixel, affiancato da una ultrawide da 13 megapixel ed una frontale da 12 megapixel.

Asus Rog Phone 6, quanto costa la Batman Edition

La Batman Edition si distingue per un tema dedicato, ed alcune particolarità incluse in confezione: Aero Case e proiettore bat-segnale. Il suo prezzo di vendita è adeguato alla tipologia del prodotto, poiché raggiunge i 1299 euro di listino; per un ridotto periodo, ad ogni modo, è possibile acquistarla a soli 799 euro, godendo di uno sconto di addirittura 500 euro.