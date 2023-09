Sono tanti i miglioramenti che pian piano Windows sta ricevendo da Microsoft nell’ultimo periodo, soprattutto per quanto riguarda alcune applicazioni. Stando a quanto riportato una delle più grandi aggiunte riguarderà le applicazioni Strumento di ritaglio e foto all’interno di Windows 11.

Ben presto infatti queste consentiranno anche a coloro che hanno una versione stabile del sistema operativo di poter approfittare di uno screenshot per copiare il testo. Per quanto riguarda l’applicazione foto, si potrà aggiungere lo sfondo sfocato. Chiaramente ci sono stati degli utenti che hanno potuto testare le novità in anteprima, ovvero quelli del programma Insider.

Si tratta di una funzionalità molto simile che esiste già sugli smartphone Android ed iOS. Microsoft però ha voluto fare meglio, visto che all’interno di questa nuova funzionalità ha consentito di nascondere in maniera automatica i dati sensibili. Tra questi ci sono dunque numeri di telefono e e-mail ad esempio.

Windows 11, arrivano le grandi novità: ecco il copia dagli screenshot

La novità che Windows sta per ricevere è perfettamente compatibile con un aggiornamento riguardante l’applicazione Phone Link. Ora questa sarà in grado di notificare il momento in cui uno smartphone Android cattura una foto. In questo modo sarà possibile importare in maniera tempestiva il contenuto all’interno dell’applicazione di Windows, Strumento di ritaglio.

In merito alla funzionalità che invece comprende la sfocatura dello sfondo, si occuperà di evidenziare il soggetto in maniera automatica. In seguito sarà possibile effettuare una personalizzazione dell’intensità dello sfondo sfocato o magari modificare alcune parti della foto per intero. Non resta dunque che aspettare.