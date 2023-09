Instagram, Threads consente di ricevere notifiche per i post seguiti

La nuova applicazione Threads, lanciata da Meta lato Instagram durante lo scorso mese di luglio continua ad integrare grandi novità per provare a mettere in difficoltà Twitter, o meglio X. All’interno dell’ultimo aggiornamento sono state rilasciate delle funzionalità, tra cui una in particolare. Questa permetterebbe di implementare le notifiche per ogni thread che si desidera tener d’occhio.

Questa nuova funzione è stata pubblicata proprio durante gli scorsi giorni mediante un post sulla piattaforma, la quale ha annunciato che adesso tutti gli utenti possono avere l’opportunità di attivare delle notifiche. Tutto ciò servirà per seguire un post di loro interesse per un massimo di 24 ore. Si tratta di una funzione destinata solo ed esclusivamente alle applicazioni mobili, per cui non funzionerà sul lato web.

Threads inserisce la possibilità di notifica sui post di interessa, ecco i dettagli

Durante la giornata di venerdì la notizia è stata condivisa in contemporanea dei vertici di Instagram e di Meta. Se la nuova implementazione delle notifiche riguarda l’applicazione mobile, lato web ci sarà la possibilità di citare altri posti, cosa che prima non era possibile su Threads.

Per quanto riguarda invece le notifiche da attivare perseguire un post e sapere quando qualcuno risponde, bisognerà toccare solo ed esclusivamente la campana in alto a destra. Quando qualcuno risponderà, arriverà una notifica all’interno della scheda riservata alle attività. Se siete preoccupati per la vostra privacy, dovete stare assolutamente tranquilli: non servirà seguire l’account di cui state seguendo il thread.

Ora non serve altro che attendere che la distribuzione dell’aggiornamento tocchi tutti gli utenti.