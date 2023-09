Attualmente sembra essere un periodo davvero particolare per quanto riguarda il carburante. I prezzi sono tornati a salire in maniera impressionante, con gli utenti che sono allo stremo.

Benzina e diesel hanno visto il prezzo superare nettamente i 2 € per ogni litro, tutti gli aumenti che sommati all’inflazione pesano tantissimo sulle tasche dei contribuenti. La situazione sembra quindi bloccata con prezzi che mai prima d’ora erano stati toccati in Italia. La preoccupazione quindi è tanta, siccome sembra non esserci una fine.

Benzina e diesel alle stelle, il carburante torna ad essere un miraggio per gli automobilisti

Attualmente le media dei prezzi comunicate dai gestori presenti all’osservatorio prezzi del ministero delle imprese e del made in Italy fanno capire quanto la situazione sia grave.

Servendosi da soli, con il Self service, la media del prezzo della benzina corrisponde a 1,992 € per ogni litro. Per quanto riguarda il diesel invece la quota è salita ancora, toccando 1,918 € per ogni litro.

Se dovessimo decidere di scegliere un operatore per fare carburante, la media salirebbe. La benzina infatti nel caso del servito arriva a 2,124 € per ogni litro, mentre nel caso del diesel si arriva a 2,052 € per litro. Per quanto riguarda le pompe bianche, la benzina al self-service costa 1,975, mentre il diesel 1,927. Sempre per quanto concerne le pompe bianche, ma questa volta al servito, la benzina costa 2,035, mentre il diesel 1,959.

Chiaramente in autostrada i prezzi aumentano ancora di più ed è per questo che la situazione sta arrivando al culmine. C’è bisogno di un intervento, che sia però repentino.