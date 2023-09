Iliad, la GIGA 150 è nuova e offre un regalo a tutti

Lo storico di tutte le offerte lanciate dai gestori nel mese di settembre è davvero lungo. Ogni provider infatti è stato fin dal primo momento in grado di far capire quanto fossero vantaggiose le proprie proposte lanciando contenuti e soprattutto prezzi bassissimi. Ci sono diversi provider che passo dopo passo sono arrivati in cima alla vetta, tenendo in mano il pallino del gioco. Ora come ora però il migliore in assoluto è senza ombra di dubbio Iliad, gestore che ha a disposizione ancora una promo.

Il merito dell’azienda è quello di riuscire a tenere sempre stabile il prezzo di vendita delle sue offerte. Mai infatti in passato gli utenti si sono ritrovati ad accogliere brutte sorprese, siccome Iliad è sempre stato coerente. Non esistono rimodulazioni e soprattutto non ci sono costi nascosti: questo è ciò che gli utenti vogliono. Attualmente sul sito ufficiale sarà facile capire qual è la migliore offerta in assoluto: è in primo piano e costa ogni mese solo 9,99 € per sempre. Il circuito delle Giga continua a girare alla grande, soprattutto con quest’ultima.

Iliad: la nuova promo è una vecchia conoscenza, ecco la Giga con il 5G gratis

Per avere il massimo, serve scegliere Iliad. Il gestore infatti oltre al prezzo molto basso, concede al pubblico l’opportunità di basarsi su tanti contenuti mensilmente.

All’interno dell’ultima promozione, la Giga 150, gli utenti potranno trovare infatti minuti senza limiti verso qualsiasi provider e messaggi senza limiti ancora verso tutti. Il colpo da maestro però è quello di offrire 150 giga in 5G, tutto per 9,99 € al mese per sempre.