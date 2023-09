Una promozione più unica che rara vi attende in questi giorni da Fastweb Mobile, arriva la possibilità di richiedere l’attivazione di una soluzione da ben 150 giga al mese, dietro il pagamento di un contributo tutt’altro che elevato: soli 7 euro.

Richiederla è semplicissimo, basta infatti collegarsi al sito ufficiale, e anche tramite SPID, attivare la promo sul proprio numero di telefono (oppure su nuova numerazione). I costi iniziali sono veramente ridotti, la spedizione della SIM a domicilio è completamente gratuita, mentre come al solito non sono previsti vincoli contrattuali di durata (così gli utenti possono abbandonare Fastweb a costo zero quando vogliono).

Scoprite quali sono le offerte Amazon più pazze di oggi, con i codici sconto gratis in esclusiva assoluta, disponibili solo sul nostro canale Telegram.

Fastweb Mobile, ecco la promozione da 150 giga

All’interno di una delle migliori promozioni in circolazione possiamo prima di tutto trovare fino a 150 giga di internet ad una velocità incredibile, dovete ricordare infatti che la navigazione è prevista anche in 5G, senza limiti o vincoli particolari. In parallelo possiamo annoverare la presenza di minuti illimitati, che gli utenti potranno utilizzare senza problemi verso un qualsiasi numero di telefono in Italia; ciò che manca sono proprio gli SMS, sebbene nell’ultimo periodo siano diventati pressoché superflui per la maggior parte dei consumatori.

Il prezzo lo abbiamo già anticipato, la promozione costa solamente 7,95 euro, il canone deve essere necessariamente pagato tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, senza vincoli contrattuali. L’attivazione è rapidissima, basta anche lo SPID per richiedere la promo.