Vodafone non rinuncia alla sfida diretta con Iliad in questo mese di settembre sul fronte della telefonia mobile. Il provider inglese ha intenzione di rilanciare la sua proposta per gli utenti, anche attraverso delle offerte low cost molto vantaggiose per soglie di consumo e per costi mensili.

Vodafone, il ritorno della promozione con 70 Giga

In questa seconda metà di settembre, una tariffa da non sottovalutare è certamente la Special 70 Giga. Gli abbonati che decidono di attivare questa promozione avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica e 70 Giga per la connessione internet da sfruttare anche con la tecnologia del 5G.

Gli utenti con la Special 70 Giga pagheranno una quota mensile pari a 7,99 euro ogni trenta giorni. Al prezzo per il rinnovo ogni trenta giorni deve essere aggiunta solo una quota una tantum il cui costo è di 10 euro. Questo extra è necessario per la ricezione e l’attivazione della SIM.

Come per altre ricaricabili di Vodafone che si sono alternate in passato, anche per la Special 70 Giga gli interessati dovranno effettuare la portabilità del numero da altro operatore, in primis da Iliad o anche da altri gestori come TIM e WindTre. In tal caso saranno necessari sino a tre giorni lavorativi. A settembre, inoltre, Vodafone assicura anche una garanzia ulteriore a tutti gli abbonati, ossia la sicurezza di un costo bloccato durante il primo semestre dall’attivazione della SIM, senza quindi alcun pericolo di rimodulazione da parte degli utenti.