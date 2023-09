Recensione microfono Maono WM600 C2: lavalier wireless doppio per interviste

Il lavalier wireless WM600 C2 di Maono è un sistema a doppio trasmettitore per registrare audio tramite smartphone, Tablet, PC o camera, ideale per interviste!

Design e Caratteristiche

Come anticipato il sistema di microfoni WM600 C2 consiste in 2 trasmettitori e un ricevitore, da connettere tramite USB-C, ma non preoccupate è disponibile anche la più economica versione con singolo trasmettitore o la versione per Iphone.

Anche i trasmettitori hanno l’ingresso USB-C, sono a clip, hanno un led di stato verde ed il pulsante di accensione e spegnimento.

Anche il ricevitore ha un led di stato verde, per darci conferma dello stato di connessione alle trasmittenti.

Tramite il pulsante on/off presente sui ricevitori è possibile anche mettere muto, in questo caso il led diventerà rosso.

In confezione troviamo un gatto morto da poter applicare a ciascuno dei due trasmettitori e un cavo di ricarica sdoppiata che consente di caricare i due trasmettitori contemporaneamente.

Prestazioni e Qualità del Suono

Il microfono WM600 C2 è stato progettato per rispondere alle esigenze di vloggers, podcasters, insegnanti e sfrutta la frequenza 2.4 Ghz per la trasmissione del segnala, per una connessione stabile e una latenza ridotta.

Veramente interessante il microfono dei lavalier, è di tipo omnidirezionale a 360 gradi, in grado quindi di catturare il suono in ogni direzione.

Noi abbiamo avuto l’occasione di provarla sul campo a Berlino durante IFA, trovando questi lavalier wireless estremamente portatili e comodi e sono stati fidati compagni durante le nostre interviste.

Hanno anche una cancellazione del rumore sufficiente che ha aiutato a distinguere le voci delle interviste dal brusio di quei giorni di fiera caotica!

Abbiamo potuto apprezzare soprattutto la portabilità del sistema, della stabilità delle clip e il fatto che il led di stato non sia troppo appariscente nei filmati.

Forse il ricevitore potrebbe essere meno ingombrante.

Purtroppo noi abbiamo riscontrato un inconveniente durante una ripresa video, con l’audio che gracchiava, ma si è trattato di un caso sporadico ed isolato probabilmente dovuto a qualche interferenza allo stand presso cui ci trovavamo e, teoricamente, hanno un raggio di 50 metri.

In generale sono dei microfoni economici, ma per quello che costano si comportano bene e sono adatte a un videomaker o giornalista che vuole iniziare con un piccolo budget a disposizione.

L’autonomia è interessante ed è di circa 8 ore, e non scordiamoci che il lavalier è doppio quindi una volta esauritosi il primo possiamo usare il secondo con altre 8 ore di autonomia!

Conclusione

Si tratta di una soluzione interessante per interviste o recensioni doppie, con la possibilità di avere un unica traccia audio con due voci, davvero pratici e dal prezzo molto contenuto, meno di una ottantina di dollari.