Tesla Model 3 Aggiornata, ecco tutte le novità del nuovo modello

Tesla Model 3 è stata fondamentale per l’azienda per avviare ed accelerare il processo di adozione di vetture elettriche da parte del grande pubblico, riuscendo a fungere da apripista, grazie a tecnologie e funzionalità avanzate ed un prezzo aggressivo. E’ stato il modello che ha favorito la transizione delle auto elettriche da prodotti dedicati ad una nicchia di appassionati, verso un pubblico molto più ampio.

Sono trascorsi ormai 6 anni dal lancio ufficiale, dopo oltre 2 milioni di unità vendute nel mondo, è arrivato il momento di un restyling, di un aggiornamento del mezzo: da qui nasce la nuova Tesla Model 3 Aggiornata. L’aggiornamento introduce innumerevoli novità e migliorie, con una maggiore raffinatezza e comfort, una piacevole sensazione di premium all’interno della vettura, sempre restando assolutamente fedeli ai design classici del veicolo. Scopriamone le novità.

Tesla Model 3 aggiornata, le novità negli esterni

L’aerodinamica è stata ottimizzata, con linee più affilate che riducono la resistenza, con un rumore del vento diminuito ed una autonomia maggiore. I fari sono completamente nuovi, con luci posteriori caratterizzate da colori che si vedono da lontano, direttamente integrate nel portellone. In vendita troverete due nuove colorazioni: Ultra Rosso e Grigio Stealth, perfetti per ogni utente alla ricerca della migliore combinazione, per terminare con cerchi e pneumatici dallo stile aggiornato, atti a migliorare la rumorosità e l’autonomia.

Le novità negli interni

Nell’abitacolo troviamo materiali premium di qualità elevata, con architettura avvolgente, grazie anche alla presenza di luci personalizzabili, sedili anteriori ventilati e tutti riscaldabili con il climatizzatore automatico. Il vetro acustico a 360 gradi ha reso l’abitacolo più silenzioso, con l’utilizzo inoltre di sospensioni, guarnizioni e materiali insonorizzati; in parallelo la console centrale è stata riprogettata, con un rivestimento in alluminio, vani portaoggetti molto ampi, doppio caricatore wireless, ricarica rapida per i laptop, ma anche una USB-C anteriore e due posteriori (con supporto fino a 65W).

Le novità tech

In ultimo parliamo del comparto tecnologico, l’audio è garantito da un suono professionale, grazie al sistema audio premium di 17 altoparlanti, ben due subwoofer, due amplificatori per i modelli Long Range, mentre 9 altoparlanti con singolo subwoofer e amplificatore per quelli a trazione posteriore. Il sistema include nativamente il supporto a Apple Music, Tidal e Spotify, con microfoni migliorati per gestire al meglio le chiamate.

Un display da 8 pollici si trova nella fila posteriore, sul quale poter controllare la climatizzazione e l’intrattenimento. Non troverete più leve, ma con comandi al volante e la funzione Smart Shift per selezionare automaticamente la direzione di guida. Al centro della parte anteriore troviamo il display da 15,4 pollici, con cornici più sottili ed una interfaccia utente personalizzabile. La capacità cellulare è stata migliorata del 50%, con funzioni WiFi dual-band e copertura raddoppiata.

I modelli Long Range a trazione integrale saranno consegnati a fine Ottobre.