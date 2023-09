Tesla ha recentemente annunciato nuove interessanti funzioni per il Wall Connector, la soluzione più economica per la ricarica domestica di tutti i possessori di un veicolo elettrico Tesla, o comunque qualsiasi altro mezzo con un motore non termico con sportello di ricarica di tipo 2.

L’aggiornamento del firmware è gratuito, verrà scaricato via OTA (solo per i modelli di 3a generazione che si interfacciano al WiFi) in modo completamente automatico, aggiungendo alcune funzioni in-app molto interessanti, come la ricarica pianificata, la verifica dello stato della ricarica in tempo reale, la visualizzazione della cronologia delle precedenti sessioni di ricarica, l’esclusione della ricarica programmata o la modifica, sempre da remoto, delle varie impostazioni di ricarica.

Tutte le funzioni sono già accessibili dai possessori di un’auto Tesla mediante i display della vettura stessa, ma da oggi vi potranno accedere anche tutti gli altri, rendendo il Wall Connector ancora più utile ed interessante.

Tesla Wall Connector, di cosa si tratta?

Nel caso in cui non ne abbiate mai sentito parlare, ricordiamo che il Wall Connector è stato progettato per qualsiasi edificio privato, è in grado di fornire un output a 200-240V CA, fino a 22kW di potenza su rete trifase (si possono quindi ricarica 71km all’ora). Il montaggio può avvenire sia all’interno che all’esterno, ma l’installazione richiede l’intervento di un elettricista certificato (non è alla portata di tutti); utilizzando più wall connector è possibile comunque condividere l’energia, grazie al cavo comunque di ben 7,3 metri.

Se interessati all’acquisto, è possibile richiederlo dallo shop ufficiale al prezzo di 500 euro, escluse spedizione e installazione.