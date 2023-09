Nei prossimi giorni arriverà su WhatsApp una novità davvero fantastica, un qualcosa che si va ad aggiungere ai cosiddetti messaggi effimeri, andando difatti ad ampliare e rendere più versatile l’utilizzo della nota applicazione di messaggistica istantanea.

Come ben sapete, da diverso tempo ormai gli uomini di Zuckerberg hanno aggiunto la possibilità di inviare dei messaggi capaci di autodistruggersi, ovvero gli utenti possono impostare un tempo al termine del quale il messaggio stesso andrà a cancellarsi definitivamente, aggiungendo inoltre l’impossibilità di effettuare uno screenshot o un inoltro del messaggio (alzando al massimo il livello della privacy).

WhatsApp, cosa cambia con l’aggiornamento

Ad aggiungersi alla suddetta funzione, infatti, vedremo la possibilità di inviare file multimediale a visualizzazione singola; in altre parole l’utente potrà decidere di inoltrare un allegato che potrà essere visualizzato solamente una volta, così da impedire che venga effettivamente inoltrato, o allo stesso tempo copiato per altri utenti.

Per inviare un allegato di questo tipo vi basterà tenere premuto il pulsante di invio, ed il gioco è pressoché fatto. Al momento tale novità non è ancora disponibile in via ufficiale per tutti i consumatori sul territorio nazionale, per questo motivo per utilizzarla appieno sarà necessario attendere ancora; non sappiamo quando effettivamente l’aggiornamento verrà rilasciato, ma saremo sicuramente i primi a raccontarvene. Il download sarà completamente automatico dal Play Store di Google, in caso contrario potrete decidere di installarlo tramite l’APK scaricabile direttamente dal web (anche se è consigliata l’altra opzione).