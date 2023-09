WhatsApp, l'aggiornamento porta gli AVATAR in chat: ecco cosa sono

Come se non bastassero tutti gli aggiornamenti di WhatsApp ha introdotto durante questo 2023, sembra esserci qualcosa di nuovo a bollire in pentola.

L’azienda, leader nel mondo della messaggistica istantanea vuole dare ancora una volta la sua prova di forza e sta lavorando a tante nuove aggiunte. Come riportato infatti da alcune fonti molto accreditate, l’ultima versione beta di WhatsApp dedicata agli utenti Android avrebbe suggerito la prossima novità. S

i tratta del supporto per gli Avatar, il quale sarà ben presto disponibile per tutti coloro che effettueranno le videochiamate. L’obiettivo è quello di renderle molto più coinvolgente rispetto al solito, oltre che più divertenti.questa notizia arriva mediante le indiscrezioni provenienti da WABetaInfo che parla della versione Beta 2.23.19.14.

WhatsApp: arrivano gli avatar per le videochiamate, ecco la novità

Non ci sarà alcun modo di preoccuparsi: l’arrivo degli Avatar non andrà a compromettere la sicurezza conferita dalla crittografia end-to-end. WhatsApp, come potete notare dallo screenshot che abbiamo condiviso, introduce ufficialmente una funzione di chiamata con l’avatar video.

In questo modo le interazioni diventano molto più espressive, anche se non tutti gli utenti iscritti al programma beta avrebbero ricevuto l’aggiornamento.

Per capire se potete effettivamente servirvi di questa novità, dovete solo provare ad avviare una videochiamata. Nel caso in cui dovesse risultare l’elenco dei fortunati, comparirà un pulsante Avatar all’interno della schermata principale.

Si tratta quindi dell’ennesima novità che con alta probabilità batterà ancora una volta la concorrenza sul nascere. L’obiettivo di WhatsApp infatti è quello di prendere terreno soprattutto riguardo a Telegram, che negli ultimi anni si è fatta sotto come non mai.