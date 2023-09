È piuttosto recente l’annuncio fatto da Mark Zuckerberg circa il lancio dei nuovi

canali WhatsApp, che saranno resi disponibili in altri 150 Paesi già dalle prossime

settimane.

I canali WhastApp, ricordano per molti aspetti quelli di Telegram.

Per chi non ne fosse a conoscenza, per poter accedere ad uno di essi, è necessario

ricevere l’invito da parte dell’ amministratore stesso.

Attraverso questo nuovo “sistema di comunicazione” le grandi aziende o i noti

influencer, potranno utilizzare un unico “canale” di trasmissione per aggiornare fan,

clienti o qualsiasi utente interessato, sulle ultime novità o notizie importanti del

momento.

Essi potrebbero persino arrivare a sostituire totalmente gli altri social come principale

strumento di comunicazione.

WhatsApp, tutte le novità su i canali della piattaforma

La lista dei canali WhatsApp seguiti, verrà mostrata in una scheda a parte dell’app

(Aggiornamenti) e non sulla sua interfaccia principale, in questo modo, nessun altro

oltre voi potrà vederla.

Inoltre, considerata l’enorme importanza che la piattaforma dedica alla questione

privacy e tutela dati, il proprio numero di telefono o altre informazioni personali, non

saranno rese visibili agli amministratori e nemmeno agli altri followers del canale.

L’obiettivo principale di questa nuova funzione Whatsapp, è quello di rendere più

affidabile e semplice la comunicazione da uno a molti, cosicché, gli utenti interessati,

possano sempre mantenersi aggiornati su tutto ciò che desiderano, senza dover

scrollare tra i vari post di un’app social, ma consultando direttamente il canale

dedicato.

Seppur si tratta, come abbiamo appunto detto, di una comunicazione da uno a molti, la

piattaforma ha attualmente inserito la possibilità di aggiungere delle reazioni ai

messaggi inviati attraverso la selezione delle emoji.

Inoltre, sarà riportato anche il numero delle reazioni che un dato messaggio ha

suscitato.

Gli amministratori dei canali avranno la possibilità di modificare i testi inviati in un

arco di tempo di 30 giorni, così da poter inserire eventuali rettifiche o correggere

qualche errore.

Per ora la possibilità di creare canali è destinata esclusivamente alle grandi aziende o

ad account noti, tuttavia sembra che WhastApp stia lavorando al fine di estendere

questa funzione anche a tutti gli altri utenti !