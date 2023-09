WhatsApp fa nuovamente parlare di sé grazie alla recente possibilità di inviare media temporanei in un modo del tutto nuovo e molto più veloce.

La notizia è apparsa, per la prima volta, a mondo articolo sul blog ufficiale della piattaforma, “WeBetaInfo” e, a riguardo, si è espresso anche Mark Zuckerberg.

La nuova funzione, di cui presto vi parleremo, sarà presto disponibile nella nuova versione dell’app. Stiamo parlando della build v2.23.18.3, grazie alla quale sarà possibile inviare ai propri contatti media a visualizzazione temporanea.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

WhatsApp: sempre un passo avanti

WhatsApp si prepara ad annunciare la sua nuova funzione.

Con il nuovo aggiornamento, nel caso in cui l’utente fosse interessato ad inviare un file o un qualsiasi altro media che scompaia dopo essere stato visualizzato dal destinatario, non sarà necessario impostare l’opzione “messaggi effimeri”, né tantomeno selezionare l’icona del numero 1, che appare nel momento dell’invio.

Tutto ciò che bisognerà fare è tenere premuto il pulsante di Invio solo qualche secondo in più e il gioco è fatto.

Il media che verrà inviato, una volta aperto, non sarà più visibile da nessuna delle due parti coinvolte nella conversazione. In più non vi sarà alcuna sua traccia né nella chat né nella memoria di entrambi i dispositivi.

Si tratta di una novità che alcuni potrebbero considerare inutile, ma la cui utilità riuscirete a comprenderla, a tutti gli effetti, solamente una volta utilizzata.

Attualmente WhatsApp ha provveduto a lanciare già la versione beta dell’aggiornamento, destinata ad un gruppo di utenti selezionati al fine di verificare e monitorare la nuova funzione ed evidenziare eventuali bug che saranno risolti prima del suo debutto ufficiale.

Non sappiamo per certo quale sarà la data di distribuzione di questa nuova versione, si pensa che, ormai, non manchi molto.

Tuttavia, per restare sempre al passo con le ultime novità è l’ultima versione disponibile della piattaforma, vi consigliamo sempre di controllare su PlayStore se è presente qualche nuovo aggiornamento da scaricare.

Piuttosto recente è anche l’introduzione dei canali Whatsapp. Essi sono destinati ad aziende e creator, ma Zuckerberg ha dichiarato voler estendere anche a tutti gli altri utenti.