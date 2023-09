Può la Terra restare senza acqua?

Si tratta di una domanda che sempre più scienziati continuano a porsi e per cui la risposta non è così scontata come si potrebbe pensare.

Come è ben noto, l’attività umana sta davvero mettendo a dura prova la salute del nostro pianeta nonché le sue condizioni nel prossimo futuro.

Basta pensare ai forti cambiamenti climatici di quest’ultimo periodo, al continuo aumento della popolazione mondiale, all’inquinamento e a moltissime altre situazioni che ci spingono a domandarci se la Terra riuscirà ancora a fornirci, in futuro, ciò che risulta essere indispensabile per la sopravvivenza umana, l’Acqua.

Una Terra senz’acqua, un paradosso o una terribile verità?

Insomma, la Terra può restare senz’acqua?

Molte persone potrebbero sentirsi rassicurati dalla risposta che vi stiamo per dare.

In quanto, alcuni ricercatori sono giunti alla conclusione che: No, la Terra non potrà esaurire le sue risorse di acqua.

Tuttavia, c’è un “ma” bello grosso da tenere bene in considerazione.

L’acqua dolce, ovvero quella che utilizziamo nella quotidianità per lavarci, bere, per l’agricoltura e così via, rappresenta solo il 3% della quantità totale presente sul nostro pianeta.

Ma se pensiamo al fatto che: la maggior parte di questa è trattenuta dai ghiacciai e nelle calotte polari, il 70% di queste risorse sono utilizzate per l‘agricoltura e la forte crisi climatica non fa’ che aumentare il pericolo di siccità, è piuttosto semplice arrivare alla conclusione che ci stiamo avvicinando, sempre di più, ad una vera e propria crisi idrica globale.

Si tratta di una situazione che necessita di essere immediatamente affrontata, considerato che non può che peggiorare.

Basta pensare al continuo aumento demografico e a come già, in numerosi paesi del mondo, la situazione siccità è tale da costringere le persone a lasciare il proprio paese o a limitare sensibilmente il consumo di acqua.

Senza contare che ci sono altri paesi, per esempio il Sudafrica, dove il problema della scarsità idrica risulta essere già presente, nonché uno dei più comuni.

Fatte tutte queste considerazioni, alcuni esperti sono riusciti a prevedere che, di questo passo, entro i prossimi 10 anni, più di 700 milioni di persone saranno costrette ad abbandonare la loro terra, proprio a causa della crisi idrica, e ciò determinerà, senza ombra di dubbio, nuovi scontri mondiali, nonché una vera e propria lotta geopolitica per la conquista delle ultime riserve rimaste.