WhatsApp è una piattaforma di messaggistica tra le più utilizzate al mondo. Tutti conoscono l’app di Meta che grazie ai suoi 2,3 miliardi di utenti è estremamente popolare.

Nonostante la concorrenza sia davvero spietata WhatsApp risponde colpo su colpo dal lontano 2009 e non ha mai perso grandi quantità di utenti.

I motivi che la rendono una piattaforma sempre in auge sono sicuramente due. Se da una parte l’app viene considerata non solo come un semplice mezzo per scambiare messaggi con i propri amici e familiari ma come un pozzo di funzionalità, dall’altra c’è la questione della privacy e della sicurezza su cui gli sviluppatori vertono molto.

Ricordiamo infatti che WhatsApp permette ai suoi utenti di svolgere numerose funzioni oltre all’invio dei messaggi, ultima ma non meno importante la possibilità di creare e iscriversi ai canali, e che presenta un livello di sicurezza dei messaggi molto elevata grazie all’utilizzo della crittografia end-to-end.

WhatsApp, è in arrivo la pubblicità?

Secondo una fonte autorevole che è il Financial Times WhatsApp potrebbe a breve introdurre degli annunci pubblicitari sulle sue chat.

L’idea non è del tutto recente visto che in Meta, sin dall’acquisizione del’app nel 2014, si è sempre discusso sulla possibilità di far cassa con WhatsApp, tramite l’inclusione di pubblicità o facendo pagare un piccolo abbonamento.

Non tutti all’interno sono d’accordo e molti anzi credono che questo potrebbe essere negativo per l’app che potrebbe in realtà perdere molti utenti.

Per il momento Will Cathcart, responsabile di WhatsApp ha fortemente escluso questa ipotesi su X. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.