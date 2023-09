PosteMobile - svolta disastrosa, i prezzi delle promo salgono bruscamente

A partire dal 14 Settembre 2023, l’offerta solo dati denominata “300% Digital” di PosteMobile ha subito una variazione nel suo prezzo mensile. Inizialmente proposta al costo di 8,99 euro al mese, l’offerta è ora disponibile per i nuovi clienti al prezzo standard di 9,99 euro al mese. Questa offerta fornisce ai clienti un generoso pacchetto dati di 300 Giga al mese, con la possibilità di effettuare chiamate e inviare SMS a tariffe a consumo, specificamente 18 centesimi di euro per minuto di chiamata e per ogni SMS inviato.

PosteMobile: il prezzo attuale della promozione

L’offerta “300% Digital” è stata lanciata sul mercato il 16 Maggio 2022 e da allora è stata proposta al prezzo scontato di 8,99 euro al mese. Tuttavia, dal 14 Settembre 2023, il prezzo è stato aggiornato al suo valore standard. È importante sottolineare che questo cambiamento riguarda solo i nuovi clienti; coloro che avevano già sottoscritto l’offerta prima di questa data continueranno a beneficiare del prezzo scontato.

Per attivare l’offerta “300% Digital”, i clienti devono sostenere una spesa iniziale di 20 euro, che comprende 10 euro per la nuova SIM e 10 euro per la prima ricarica. Questa offerta è disponibile esclusivamente sul sito ufficiale di PosteMobile, con la possibilità di acquistare direttamente online o tramite consulenza telefonica. I clienti possono scegliere di ottenere un nuovo numero o di portare il loro numero da un altro operatore.

PosteMobile, operando come operatore virtuale Full MVNO, utilizza la rete Vodafone, offrendo connettività in 2G, 4G e 4G+ con velocità massime di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. L’offerta “300% Digital” utilizza un sistema di crediti, dove ogni credito equivale a 1 SMS, 1 minuto di chiamata e 1MB di dati. Se un cliente utilizza meno di 100 Giga al mese, riceverà 20 crediti bonus utilizzabili per chiamate o SMS.

Inoltre, l’offerta permette ai clienti di navigare in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Con il prezzo precedente di 8,99 euro al mese, erano disponibili 8,19 Giga al mese per il Roaming UE. Con il nuovo prezzo di 9,99 euro, i clienti avranno a disposizione 9,09 Giga al mese per il Roaming UE.

Infine, è essenziale menzionare che l’offerta “300% Digital” include vari servizi come “Ti cerco”, “Richiama ora”, hotspot, avviso di chiamata e controllo del credito residuo. In caso di mancato rinnovo dell’offerta a causa di credito insufficiente, i clienti possono utilizzare le tariffe a consumo standard. Se il traffico dati viene esaurito, i clienti hanno l’opzione di acquistare ulteriori dati tramite l’opzione “Giga Extra”.