La NASA ha nominato il nuovo ricercatore a capo della ricerca riguardante gli UFO – dopo aver inizialmente detto che non sarebbe mai successo. L’agenzia spaziale ha affermato che la sua identità sarà segreta nel tentativo di impedirne abusi. Molti dei membri identificati pubblicamente sono stati oggetto di minacce.

L’annuncio di un nuovo capo della ricerca arriva subito dopo il recente panel sugli UFO. Il rapporto affermava che è necessaria più ricerca scientifica per giungere a conclusioni definitive – e meno stigmatizzazione e abusi nei confronti di coloro che se ne occupano. L’amministratore associato della Nasa Nicola Fox ha confermato che l’agenzia spaziale ha nominato un nuovo funzionario per supervisionare la ricerca e lavorare con altre agenzie federali. “Si sfrutterà inoltre l’esperienza della NASA con l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e gli strumenti di osservazione spaziale per supportare e migliorare la più ampia iniziativa governativa”. Il rapporto non fornisce alcuna indicazione sul motivo per cui l’agenzia spaziale ha cambiato idea sulla nomina del nuovo incarico.

UFO e altri eventi, la NASA nomina il nuovo ricercatore che gestirà le prossime ricerche

Nel rapporto di 33 pagine, un team indipendente commissionato dalla NASA ha avvertito che la percezione negativa che circonda gli UFO rappresenta un ostacolo alla raccolta dei dati. Ma i funzionari hanno affermato che il coinvolgimento della NASA dovrebbe aiutare a ridurre lo stigma attorno a ciò che chiama UAP, o fenomeni anomali non identificati. “Vogliamo spostare la conversazione sugli UAP dal sensazionalismo alla scienza”, spiega Nelson. Ha promesso un approccio aperto e trasparente.

“Se mi chiedi, credo che esista vita in un universo così vasto che è difficile per me comprendere quanto sia grande, la mia risposta personale è sì”, dichiara Nelson in una conferenza stampa. I suoi stessi scienziati stimano che la probabilità della vita su un altro pianeta simile alla Terra sia “almeno un trilione”. La maggior parte degli eventi inspiegabili può essere attribuita ad aerei, droni, palloni aerostatici o condizioni meteorologiche, come spiegato dal presidente del panel David Spergel, presidente della Simons Foundation, un gruppo di ricerca scientifica. Tuttavia, accertarsene con un approccio più solido non può che rivelarsi una buona idea. Lo studio è stato lanciato un anno fa ed è costato circa 100.000 dollari.