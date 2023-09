Iliad per l’ultimo giorno, dopo una campagna estiva lunga e fruttuosa, mette a disposizione di tutti i suoi abbonati la promozione Flash 180. La ricaricabile low cost che ha caratterizzato il mese di agosto e la prima parte di questo settembre ha riscosso un grande successo, non solo per le sue soglie di consumo ma anche per i servizi offerti.

Iliad, il 5G è sempre più presente ma il 3G è ai saluti

Gli utenti che hanno scelto la Flash 180 – o che la sceglieranno sino alla mezzanotte di oggi – hanno ricevuto un ticket che comprendeva chiamate ed SMS no limits verso tutti, più 180 Giga per la navigazione di rete. Il costo di questa tariffa è davvero basilare ed è pari a soli 9,99 euro ogni mese con l’unica aggiunta extra di altri 9,99 euro una tantum per la ricezione della scheda SIM.

Una delle principali note positive di Flash 180, come di altre ricaricabili del passato di Iliad, è la tecnologia 5G. Il gestore, laddove sia presente la copertura, assicura connessioni ad alta velocità completamente a costo zero.

Gli investimenti di Iliad sulle sue reti 5G sono sempre più importanti. In base agli obiettivi del gestore, entro la fine dell’anno gran parte del territorio italiano assicurerà ai clienti la copertura del 5G. Il lancio di questa tecnologia però comporterà una rinuncia per gli abbonati. Anche il provider francese, così come TIM o Vodafone, ha avviato il processo di eliminazione graduale del 3G. La dismissione totale del 3G sarà effettiva una volta che tutto il territorio nazionale sarà raggiunto almeno dalle linee 4G.