Una promozione davvero assurda vi attende oggi da CoopVoce, per poco tempo potrete attivare la EVO 180, soluzione che risulta essere ampiamente disponibile per ogni singolo consumatore sul territorio nazionale, con tanti aspetti positivi e pochissimi negativi.

In primis può essere richiesta da qualsiasi utente, ciò sta a significare che anche i possessori di una SIM di TIM, Vodafone o WindTre, la potranno ottenere sul proprio numero di telefono. La portabilità ha un costo estremamente ridotto, senza costi aggiuntivi, vincoli contrattuali di durata e con la possibilità di autoricaricarsi con la spesa nei negozi Coop.

CoopVoce, offerte a non finire con i prezzi più bassi

La EVO 180 può essere ampiamente richiesta dal sito ufficiale, entro e non oltre il 20 settembre, con possibilità di avere il primo mese a costo azzerato (quindi pagherete solo dalla seconda mensilità), inserendo in fase di attivazione il codice SUMMERFLASH. Dal rinnovo successivo sarà necessario versare un contributo fisso di 7,90 euro al mese, con pagamento diretto con il credito residuo della SIM ricaricabile, e totale assenza di alcun tipo di vincolo contrattuale.

Il bundle è comunque molto ampio, poiché permette tranquillamente di accedere a illimitati minuti che possono essere utilizzati verso chiunque, 1000 SMS liberi verso ogni numero e 180 giga di traffico dati al mese, con navigazione al massimo in 4G. Come vi abbiamo anticipato, non abbiamo limiti dalla provenienza contrattuale, risultando aperta ad ogni utente.