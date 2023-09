Un volantino davvero più unico che raro vi attende proprio oggi da Unieuro, al suo interno gli utenti possono trovare un numero impressionante di prodotti in promozione, tra cui smartphone di ultima generazione, e la possibilità di acquistare anche elettronica di vario genere.

Il risparmio è assolutamente notevole sotto molteplici punti di vista, a partire dalla disponibilità della campagna nei singoli negozi ed anche online sul sito ufficiale, cosicché i consumatori vi possano accedere dal divano di casa propria, con la consegna a domicilio senza costi aggiuntivi (solo per ordini superiori ai 49 euro).

Unieuro, offerte shock con il volantino

I prezzi sono davvero molto convenienti con il volantino Unieuro, la cui scadenza è fissata al 21 settembre, infatti i consumatori possono pensare di ottenere l’acquisto di un ottimo Samsung Galaxy S23 Ultra, andando a pagarlo solamente 1199 euro; ma attenzione, è ancora disponibile il rimborso di Samsung, che abbassa ulteriormente la spesa finale da sostenere.

Non mancano all’appello tantissimi altri smartphone ugualmente interessanti, come Galaxy A34, Galaxy A23, Galaxy A04s, Redmi 12C, Redmi Note 12, Redmi A2, Honor 90 Lite, Honor X8a, Motorola Moto G di vario genere, e Oppo A58, disponibili a prezzi che non vanno oltre i 350 euro. Tutti questi sconti coinvolgono prodotti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante completamente sbrandizzata, che permette così di avere aggiornamenti decisamente più tempestivi. I dettagli sono raccolti qui, così da poter scorgere tutti gli sconti da vicino.