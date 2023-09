Very Mobile è un operatore virtuale che vuole ritagliarsi un grosso spazio nel cuore e nelle vite dei consumatori italiani, grazie anche ad una promozione flash dedicata direttamente all’estate. Tutti gli utenti che si ritrovano in possesso di una SIM ricaricabile di PosteMobile, Iliad o di un altro MVNO, la potranno richiedere sul proprio numero di telefono.

Il costo iniziale da sostenere, con richiesta da presentare tramite il sito ufficiale, è davvero ridottissimo, dovete sapere infatti che SIM, attivazione e spedizione, sono completamente gratis. Il tutto, ad ogni modo, dovrà necessariamente essere completato entro e non oltre il 25 settembre, in caso contrario potrebbe non essere più attivabile.

Correte subito ad iscrivervi al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, sul quale trovare le offerte Amazon con una serie di incredibili codici sconto completamente gratis.

Very Mobile, queste sono le offerte incredibili

Un prezzo davvero ridottissimo è quello che dovrete pagare con Very Mobile, vi aspetta un canone fisso di soli 5,99 euro al mese, da versare con il credito residuo della SIM ricaricabile, senza vincoli di durata (ciò sta a significare che l’utente può abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi). Il bundle che oggi risulta essere perfettamente fruibile è molto ampio, si tratta a tutti gli effetti di 120 giga di internet in 4G, con SMS e minuti completamente illimitati.

La portabilità, in fase di attivazione, è obbligatoria, non è possibile richiedere la promo oggetto del nostro articolo su nuova numerazione, anche proveniendo da specifici operatori telefonici. Ricordiamo che la data limite è fissata al 25 settembre 2023.