Una delle offerte mobile di tipo operator attack proposte dall’operatore telefonico Vodafone più apprezzate dell’ultimo periodo è senz’altro Vodafone Silver. Questa offerta è infatti davvero eccezionale e ora sarà proposta ad un prezzo ancora più super per contrastare la concorrenza. In particolare, l’offerta in questione sarà attivabile da chi proviene da WindTre, Very Mobile e altri operatori ad un costo ora di 7,99 euro al mese.

Vodafone Silver ritorna e ora ad un prezzo ancora più super contro i competitors

In questi ultimi giorni è tornata disponibile una delle super offerte del noto operatore telefonico rosso, cioè Vodafone Silver. Come hanno riportato i colleghi di Mondomobileweb.it, a partire dal 13 settembre 2023 questa offerta sarà nuovamente disponibile per contrastare la concorrenza.

Nello specifico, l’offerta in questione sarà attivabile da chi richiederà la portabilità dai rivali WindTre, Very Mobile e altri operatori. Sarà disponibile quindi dal 13 settembre 2023 presso alcuni negozi fisici autorizzati. Si tratta questa volta di un’offerta in versione limitata. Questa volta, infatti, Vodafone Silver sarà disponibile all’attivazione ad un costo scontato di 7,99 euro al mese.

In precedenza, invece, l’offerta aveva un costo di 10,90 euro ed era riservata ad altri utenti, che provenivano ad esempio da TIM, Tiscali e CoopVoce. Ricordiamo che il bundle di questa offerta è davvero ricco. Ogni mese, infatti, gli utenti potranno utilizzare fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G e non solo. Gli utenti potranno inoltre sfruttare minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri e anche minuti di chiamate verso alcune destinazioni internazionali.