Amazon rappresenta, a tutti gli effetti, l’e-commerce più diffuso e conosciuto al mondo. Grazie al suo infinito catalogo e alla

spedizione in un solo giorno, la piattaforma sbaraglia qualsiasi tipo di concorrenza,

restando, ormai da decenni, ai vertici del suo settore.

Ciò che rende Amazon così popolare è soprattutto la tutela e l’attenzione che la

piattaforma riversa verso tutti i suoi utenti, al fine di garantire la migliore esperienza

d’acquisto e d’uso dell’app.

In questo modo, gli utenti, soddisfatti della loro esperienza,potranno ritornare sulla

piattaforma per altri acquisti o consigliarla ad amici e parenti.

Molto interessante, a tal proposito, sono le ultime funzioni introdotte dalla piattaforma

che sfruttano le nuove tecnologie per la realtà aumentata.

Amazon: ancora più intelligente

Le recenti novità di Amazon sono state studiate al fine di migliorare e rendere sempre

più unica l’esperienza d’acquisto dei propri clienti.

Le principali novità dell’e commerce sono essenzialmente Tre:

● Tra le modifiche apportate ad Amazon, ha suscitato grande interesse la

possibilità di visionare le unità vendute di ogni singolo articolo. Ovvero, nel

momento in cui viene inserito il nome di un prodotto all’interno della barra di

ricerca e selezionato quello che sembra soddisfare maggiormente le proprie

esigenze, la piattaforma, tra le varietà di informazioni circa il prodotto in

questione, consente anche di vedere il totale delle unità che sono state già

acquistate da altri utenti precedenti.

In questo modo, il cliente, potrà avere un’idea ancora più chiara del livello di

successo e popolarità dell’articolo scelto.

In quanto, il fatto che un prodotto venga acquistato da una pluralità di utenti,

potrebbe star a significare un certo grado di affidabilità e qualità dello stesso.

● Molto interessante e probabilmente anche divertente, è la funzione di Amazon

che si propone di utilizzare la realtà aumentata al fine di vedere come un dato

prodotto si presenterebbe all’interno della propria abitazione. Tale soluzione è

destinata esclusivamente agli articoli per la casa, in particolare per gli

elettrodomestici.

Con la nuova funzione della piattaforma “Visualizza nella tua stanza”,

utilizzando la telecamera del proprio dispositivo, è possibile vedere come un

dato articolo si posizionerebbe all’interno della propria abitazione.

In questo modo, oltre alla scelta del prodotto in sé, l’utente avrà anche la

possibilità di verificare, in tempo reale, quale sia il posto ideale in cui

posizionare l’oggetto e che immagine darebbe della propria casa.

● L’ultima novità, ma non per importanza, di Amazon, è stata studiata al fine di

aiutare alcuni utenti nell’acquisto di prodotti di cui hanno poca conoscenza e

che potrebbero suscitare particolari difficoltà.

Tale funzione risulta essere molto utile in quei casi in cui, per esempio, si

cerchi un pezzo di ricambio per un determinato elettrodomestico. Tutto ciò che

bisogna fare è scattare una foto a ciò che si cerca e caricarla sulla piattaforma.

Da qui, Amazon, mostrerà tutti gli articoli che risultano avere una maggiore

corrispondenza con l’immagine scansionata. Inoltre, per migliorare la ricerca,

l’utente avrà anche la possibilità di affiancare alle immagini, delle indicazioni

testuali, destinate a rendere più efficienti e precise il lavoro di ricerca della

piattaforma.