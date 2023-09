Fastweb, che BOMBA la nuova offerta da 150GB in 5G che batte TIM

Con la stessa voglia degli scorsi mesi, Fastweb vuole dare una prova alla concorrenza di essere ancora il miglior gestore in assoluto. L’ultimo mese di settembre si sta dimostrando arduo da superare, siccome il lavoro del provider virtuale va per le lunghe. Dopo aver trovato diverse nuove soluzioni tra cui il lancio delle eSIM, Fastweb vuole proseguire con la promozione delle sue offerte mobili.

Sono davvero tanti gli utenti che stanno dando un’occhiata al sito ufficiale in questi giorni siccome sono rimasti rapiti dal prezzo dell’ultima proposta. Il mese di settembre infatti appartiene di diritto ad una promozione telefonica che riesce ad includere tutto al suo interno, anche non avendo i 200 giga della vecchia Mobile Full.

Fastweb lancia la sua nuova offerta da 150 giga e continua a regalare il 5G

Ci sarà poco da fare per la concorrenza, in quanto questa nuova opportunità costa davvero poco ogni mese. Ogni 30 giorni gli utenti pagheranno infatti solo 7,95 € per avere a disposizione tutto quello che serve tra i soliti minuti, messaggi e giga per poter navigare sul web alla massima velocità.

Venendo ai contenuti, non c’è paragone: Fastweb consente a tutti di telefonare chiunque senza limiti, offrendo minuti illimitati. C’è spazio anche per 200 SMS per i più nostalgici ma soprattutto per la connessione ad Internet: ci sono 150 giga per navigare. Ovviamente ricordiamo che il provider permette a tutti di poter utilizzare la rete in 5G. Si tratta dell’unico gestore virtuale a permetterlo.

Al momento tutti possono sottoscrivere questa nuova soluzione liberamente direttamente dal sito ufficiale.