Euronics offre già i nuovi IPHONE 15, ecco i prezzi

Diventa sempre più aspra la disputa che vede protagonisti i grandi magazzini che operano sul territorio italiano. Le aziende stanno facendo di tutto pur di dimostrare quanto siano diventate forti alla luce dell’esperienza degli ultimi anni, con alcune che però continuano a tenere in mano le redini del gioco. Uno di questi, tra i colossi più importanti, è sicuramente Euronics.

Oltre a poter valutare tutti i migliori prezzi però gli utenti potranno avere anche una garanzia, quella del rimborso. Questo potrà accadere nel momento in cui l’utente che acquisterà un prodotto, nei cinque giorni dopo, dovesse trovare un negozio tra quelli con insegna nazionale che garantisce un prezzo minore. Allora quindi diritto al rimborso immediato.

Euronics e le tante nuove offerte disponibili all’interno dell’ultimo volantino di settembre

1 su 13

Il nuovo volantino propone una grande soluzione agli utenti che si recano presso i negozi di Euronics. Nel caso in cui doveste desiderare i nuovi iPhone 15 o i nuovi Apple Watch Series 9, il colosso consente di effettuare il pre-ordine già da ora.

Tornando invece ai prodotti già disponibili e in sconto, ecco la nuova PlayStation 5 di Sony che vanta un’ottima occasione. Con 599,99 € si potranno portare a casa consolle, due controller e un paio di cuffie con microfono.

Tornando sugli smartphone, non mancano le soluzioni in meno costose. Si parte dall’ampia gamma di Xiaomi, con il Redmi 12 in bella mostra che costa solo 219,99 € nella variante da 8+256 GB. Se invece state cercando qualcosa da parte di Samsung, c’è il Galaxy S23 a 699 €, con la possibilità di recuperare 100 € tramite l’iniziativa cashback dell’azienda.