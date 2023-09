Una promozione di ho.Mobile convince apertamente i consumatori all’attivazione, mettendo sul piatto un numero crescente di giga e minuti, a prezzi veramente concorrenziali. Solo per poco tempo, infatti, i fortunati possono richiedere l’attivazione di una soluzione da soli 7,99 euro al mese per sempre.

Richiederla è molto più semplice di quanto potreste mai immaginare, poiché basterà collegarsi direttamente al sito ufficiale, e richiedere la consegna della SIM a domicilio, senza costi aggiuntivi, se non riguardanti il pagamento di un contributo iniziale pari a 7,99 euro (che coprirà esattamente la prima mensilità).

ho.Mobile, quali sono le offerte da attivare

La promozione di ho.Mobile nasce per soddisfare le esigenze ed i desideri più reconditi dei consumatori, ecco quindi che propone un bundle di assoluto rispetto, condito con 180 giga di internet in 4G, ma anche SMS e minuti che potranno essere utilizzati illimitatamente verso qualsiasi numero di telefono in Italia.

Il prezzo lo abbiamo già indicato, corrisponde a soli 7,99 euro al mese, un contributo di cui sarà necessario completare il pagamento tramite il credito residuo della SIM, e per il quale gli utenti non dovranno preoccuparsi, data la totale assenza di vincoli contrattuali di durata, e la possibilità comunque di abbandonare in un qualsiasi momento l’operatore virtuale senza costi aggiuntivi. A differenza di quanto accade ad esempio da Iliad, con la suddetta promo non si ha la certezza di non assistere ad una rimodulazione contrattuale futura.