State valutando se cambiare o no operatore? La scelta è troppo difficile? Tutte le offerte che ci sono vi fanno impazzire? Vi semplifichiamo la scelta: passate a Vodafone.

La nuova offerta è imbattibile e contiene molti vantaggi che fanno davvero gola. La cosa migliore? Il prezzo economico e super abbordabile. Basta attivarla online, andando sul sito ufficiale dell’operatore e sarà vostra!

Perché passare a Vodafone? Scopriamolo

Innanzitutto, la rete Vodafone è una delle migliori del nostro Paese. Avrete copertura ovunque andrete senza avere problemi. La rete 5G è infatti già presente in molte città italiane come Roma, Napoli, Milano, Torino, Bologna e tante altre. Ovviamente, per poter accedere al 5G ricordate che dovete possedere un dispositivo che sia in grado di supportarla.

Ora, se passerete a Vodafone, pagherete solo 7,99 al mese. Quali sono i vantaggi inclusi?Avrete fino a 150 Giga di navigazione ogni mese, chiamate illimitate verso tutti ed SMS senza fine. Non volete pagare per la spedizione della nuova SIM? Benissimo, è gratuita.

Come detto in precedenza, l’offerta è valida solo se la attiverete online. Vi abbiamo convinto? Se cercate altro, il portafogli dell’operatore è pieno di altre promozioni.

Per chi ha la rete fissa Vodafone c’è Family+ a 9,99 euro al mese, con giga illimitati e minuti infiniti. Se invece avete meno di 25 anni potete abbonarvi a RED MAX UNDER 25: 9,99 euro al mese, 100 GB di navigazione ed SMS e chiamate senza limiti. Il costo di attivazione è di 6,99 euro una tantum e la spedizione della SIM è gratis.

Ora la palla passa a voi, cosa sceglierete?