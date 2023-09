Vodafone rilancia in grande stile la sua offerta commerciale nel mese di settembre. Il provider inglese non vuole perdere la scia rispetto ad Iliad e agli altri operatori low cost in questo inizio di stagione autunnale. Per accaparrarsi una fetta del pubblico, Vodafone ha messo a disposizione degli abbonati una serie di tariffe molto vantaggiose.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga con minuti senza imiti per settembre

Tra le grandi iniziative del provider inglese, i clienti possono scegliere la Special 100 Giga. Il pacchetto di questa ricaricabile prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per navigare in internet, attraverso la tecnologia del 5G.

I clienti che scelgono la Special 100 Giga si troveranno a pagare un costo mensile per il rinnovo della proposta pari a 9,99 euro. In aggiunta al costo per il rinnovo gli utenti dovranno aggiungere un extra pari a soli 10 euro per la ricezione della SIM.

Coloro che attivano la Special 100 Giga riceveranno anche garanzia molto importante. A differenza del passato, infatti, il provider assicura agli abbonati il costo bloccato della tariffa nei primi sei mesi dall’attivazione. Non potranno quindi esserci rimodulazioni per i costi e le soglie di consumo nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM.

Tutti coloro che sono interessati a questa ricaricabile potranno effettuare l’attivazione presso uno degli store ufficiali di Vodafone sul territorio nazionale. Solo per i clienti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.