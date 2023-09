Da mesi e mesi Rabona Mobile ha perso tutti i servizi che lo rendevano uno degli operatori più vantaggiosi del Paese. Gli utenti hanno subito diversi disagi: d’improvviso non hanno più potuto ricevere o effettuare chiamate e messaggi e navigare online. Perché? La causa non dipende in maniera diretta dall’operatore, ma dalle dispute con i suoi Partner. Tuttavia continua a resistere e a presentare offerte pazzesche.

Rabona Mobile “poggia” i suoi servizi sulla linea Vodafone per offrire ottime offerte ad alta velocità e su Plintron, ma entrambi hanno scelto di recidere il contratto che li univa all’operatore dallo stile calcistico. Non si sa il motivo, ma Rabona non è stata con le mani in mano e ha presentato immediatamente un ricorso cautelare al Tribunale di Milano. I suoi utenti non potevano patire ancora a causa dei disservizi.

A luglio il Tribunale ha accolto il ricorso e sembra che i disservizi stiano rientrando, ma molto lentamente. Inoltre, non è stata stabilita la colpa dei disagi causati alle persone con abbonamenti all’operatore, quindi la causa è ancora in corsa.

Che fine farà Rabona Mobile? Ad ora le offerte sono ancora attive

Non sarà uno degli operatori di certo più conosciuti, ma sicuramente presenta promozioni valide. Purtroppo, a causa della situazione venutasi a creare molti utenti hanno deciso di prendere una decisione estrema: lasciare l’operatore e migrare verso un altro dalle offerte più vantaggiose e sicuramente funzionanti. Un duro colpo per l’azienda.

Altri, richiedono a gran voce un rimborso o qualche tipo di risarcimento, ma non è certo che avranno risposte. Il servizio clienti di Rabona Mobile è intasato e alcuni utenti hanno atteso settimane prima di ricevere delle risposte, che non sono state affatto esaustive.

Intanto il sito è ancora funzionante e l’operatore ha smentito ogni voce su una possibile chiusura aziendale. Per farvi qualche esempio delle sue offerte, ancora attivabili, ve ne presenteremo qualcuna.

La prima è la CALCIOMERCATO 250 che comprende 250 GIGA, chiamate ed SMS ILLIMITATI. Il costo? Solo €8,99 al mese, sia per chi effettua un cambio operatore, sia per chi richiede un nuovo numero.

La seconda invece è la CALCIOMERCATO 300, simile alla precedente ma con 300GB di navigazione e con l’aumento del costo mensile di un solo euro: €9,99. La promo è valida per chi fa ritorno a Rabona Mobile.

Questi sono solo due esempi, ma vi assicuriamo che le offerte non finiscono qui, vi basta cercare l’operatore online per scoprirle tutte.