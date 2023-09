CoopVoce sa come invogliare i consumatori ad attivare una delle tantissime promozioni oggi disponibili sul suo sito, proprio in questi giorni ha pensato di offrire una soluzione ancora più economica, con la quale avere la certezza di godere della prima mensilità a costo zero.

Tutti coloro che vorranno approfittare della suddetta offerta devono assolutamente fare due cose: attivare la EVO 180 (di cui vi parliamo a breve), e contestualmente inserire il codice SUMMERFLASH entro la data del 20 settembre. Automaticamente il sistema provvederà a scontare del 100% la prima mensilità, così da dover pagare il canone di 7,90 euro, a partire proprio dal secondo rinnovo.

Ricordatevi delle offerte Amazon che potete avere gratis solo sul nostro canale Telegram ufficiale, le trovate in esclusiva a questo indirizzo.

Coopvoce, un’occasione assurda per risparmiare

Al netto del regalo che CoopVoce ha in serbo per tutti coloro che attiveranno la promo, ciò che convince maggiormente della EVO 180 è proprio il rapporto qualità/prezzo. A conti fatti i consumatori si ritrovano a poter godere di 180 giga di internet alla velocità del 4G, con la solita limitazione a circa 60Mbps in download, ed anche 1000 SMS da spendere illimitatamente verso ogni numero, con minuti infiniti, da considerarsi a libera fruizione.

Il prezzo è, come vi dicevamo, l’altro aspetto più positivo della promo, proprio perché costa solamente 7,90 euro al mese, ed il canone sarà sempre e soltanto da pagare tramite il credito residuo. Da notare, ad ogni modo, che si potrà assistere ad una rimodulazione contrattuale futura, e l’assenza totale di un vincolo contrattuale di durata, così da avere la maggiore libertà d’azione possibile.