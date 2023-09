Postemobile, alla stessa stregua degli altri operatori telefonici tradizionali, vuole essere tra le prime della classe, invogliando un numero sempre più grande di consumatori al cambio operatore telefonico, portandoli sotto la propria egida il prima possibile.

Nel mese di Settembre risulta essere disponibile la Creami Extra WOW 150, una soluzione da soli 8,99 euro al mese, con la quale il cliente può accedere ad un quantitativo incredibile di giga di traffico dati. L’attivazione può essere completata direttamente tramite il sito ufficiale, ricordando appunto che sono previsti 10 euro per la SIM e 10 euro per la prima ricarica, quindi un totale di 20 euro da versare nella fase iniziale.

PosteMobile, le offerte sono tra le migliori di Settembre

La promozione di PosteMobile, che ricordiamo può essere attivata direttamente tramite il sito ufficiale, nasconde al proprio interno tantissimi contenuti interessanti, con il prezzo, come anticipato, di 8,99 euro al mese, da versare sfruttando il credito residuo. Alla base si trovano ben 150 giga di traffico dati alla velocità del 4G+ pieno, ovvero con un download massimo di 300 Mbps (quindi non limitato come gli altri MVNO di cui vi parliamo solitamente), riuscendo anche a raggiungere tutto illimitato (SMS e minuti verso tutti).

I vincoli inerenti alla campagna sono ridottissimi, non parliamo in nessun modo di penale per abbandono anticipato, ed oltretutto non dovremmo assistere a rimodulazioni contrattuali in tempi relativamente brevi. Per conoscere meglio da vicino la promo, consigliamo di collegarsi al sito.