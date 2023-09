MediaWorld si appresta a mettere a disposizione degli utenti una campagna promozionale veramente speciale, un volantino che può essere fruito praticamente dovunque si desideri, ricordiamo infatti che gli acquisti sono anche effettuabili tramite il sito ufficiale, senza vincoli o limitazioni di vario genere (la spedizione è spesso completamente gratuita).

Tutti i prodotti che si andranno ad acquistare sono accompagnati dalla garanzia legale della durata di 2 anni, in questo periodo qualsiasi difetto di fabbrica verrà risolto in tempi brevi ed a titolo completamente gratuito. Nel caso in cui si acquistasse uno smartphone, la garanzia è sempre di 24 mesi, e si aggiunge l’essere completamene no brand, con aggiornamenti software rilasciati dal produttore.

MediaWorld, tutti i migliori sconti di oggi

Solo oggi da Mediaworld risulta essere attiva una delle migliori promozioni dell’ultimo periodo, gli utenti possono infatti pensare di acquistare grandi smartphone a prezzi fortemente ridotti rispetto al normale. Osservando da vicino il volantino, possiamo difatti notare la presenza di alcuni top di gamma di casa Samsung, quali possono essere Galaxy Z Flip5, in vendita oggi a 1249 euro, ma anche un Galaxy S23 Ultra, che ha un prezzo finale di 1199 euro.

Volendo cercare di risparmiare un pochino, ma restando sotto l’egida di Samsung, il consiglio è di puntare diretti verso gli altri membri della serie Galaxy S23, tra cui troviamo il modello base a 849 euro, oppure anche Galaxy S23+, che oggi ha un costo di 999 euro. Non mancano tante altre occasioni dal risparmio assicurato, il consiglio è comunque di aprire l’e-commerce dell’azienda.