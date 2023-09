Le cuffie SHOKZ OpenRun Pro rappresentano una rivoluzione nell’ambito delle cuffie per l’attività fisica e l’uso quotidiano. Con la loro tecnologia brevettata a conduzione ossea di nona generazione e il design open-ear, queste cuffie offrono un’esperienza sonora unica che non solo ti permette di ascoltare la musica, ma anche di rimanere consapevole dell’ambiente circostante.

Non ti nascondo che io personalmente sto amando questo prodotto. Come vi racconto spesso nelle recensioni video di auricolari TWS, io non sono un amante del genere in-ear. Quindi, per tutti coloro che come me trovano fastidiose le cuffie in-ear e scomode quelle over-ear, le SHOKZ OpneRun Pro sono la soluzione perfetta. In questa recensione approfondiremo le caratteristiche che rendono queste cuffie così innovative e adatte a diverse esigenze. Ovviamente non esiste il prodotto perfetto in assoluto, ma quello perfetto per le nostre esigenze. Scopri insieme a me se queste SHOKZ OpenRun Pro sono quello che stavi cercando.

Tecnologia a conduzione ossea di nona generazione:

Il cuore delle cuffie SHOKZ OpenRun Pro è la tecnologia a conduzione ossea di nona generazione. Questo è lo stesso tipo di tecnologia utilizzata negli auricolari per i sordi, e offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, le cuffie non vanno inserite all’interno dell’orecchio, il che le rende ideali per coloro che non amano gli auricolari in-ear o che desiderano mantenere il canale uditivo libero. Inoltre, questa tecnologia consente di ascoltare la musica in modo chiaro senza ostruire il condotto uditivo, il che è particolarmente utile per sentirsi al sicuro quando ci si trova in situazioni trafficate o pericolose.

Tuttavia le SHOKZ OpenRun Pro sono un prodotto ibrido. Quindi oltre alla tecnologia a conduzione ossea, ci sono anche dei piccoli speaker vicino l’orecchio.

Comfort, design e materiali:

Le SHOKZ OpenRun Pro sono molto leggere, con un peso totale di 29 grammi. Questo le rende perfette per gli allenamenti intensi o per un uso prolungato durante tutto il giorno.

Il design open-ear significa che non avrai mai la sensazione di chiusura nelle orecchie, il che è un grande vantaggio per chi preferisce una vestibilità più comoda rispetto agli auricolari tradizionali.

Grazie al design delle SHOKZ OpenRun Pro, ti sentirai al sicuro quando le utilizzerai anche in ambienti trafficati. Sarai sempre consapevole dei suoni circostanti, il che è fondamentale per la sicurezza personale, specialmente quando corri o ti alleni all’aperto.

Il telaio avvolgente in titanio delle SHOKZ OpenRun Pro assicura una vestibilità ottimale durante ogni tipo di allenamento. Queste cuffie sono progettate per resistere a tutti gli sforzi e garantire che rimangano al loro posto, anche durante le sessioni più intense.

Inoltre, con un grado di protezione IP55, queste cuffie sono resistenti sia a polvere che sudore, rendendole ideali per gli allenamenti all’aperto e le attività sportive.

Qualità audio e chiamate:

La qualità audio delle SHOKZ OpenRun Pro è eccezionale, con un’eccezione: i bassi. Data la tecnologia a conduzione ossea, i bassi non sono altrettanto profondi e potenti come quelli che potresti ottenere con cuffie in-ear o over-ear tradizionali.

Tuttavia, considerando la tecnologia innovativa che stai indossando, è un compromesso accettabile per la maggior parte degli utenti. Dopotutto le SHOKZ OpenRun Pro sono nate per gli sportivi, ma come abbiamo già accennato in precedenza, sono comode da indossare tutto il giorno.

Le SHOKZ OpenRun Pro sono dotate di un doppio microfono con soppressione del rumore, il che significa che le tue chiamate saranno sempre chiare e prive di interferenze. Anche se la voce a volte può sembrare lontana nell’effetto vibrante delle cuffie vicino all’orecchio, chi ti ascolta dall’altra parte non avrà alcun problema a sentirti chiaramente.

Autonomia e resistenza:

Un altro punto forte delle SHOKZ OpenRun Pro è l’autonomia. Con 10 ore di uso continuo, potrai utilizzarle per tutta la giornata senza doverle ricaricare frequentemente.

Inoltre, la ricarica rapida garantisce 1,5 ore di funzionamento con soli 5 minuti di ricarica.

App Shokz:

Per personalizzare ulteriormente la tua esperienza d’ascolto, puoi scaricare l’app Shokz sul tuo smartphone Android o iOS. Questa app ti consente di visualizzare le informazioni principali delle cuffie e di scegliere tra due preset di EQ: Standard e Vocal. Questa funzionalità ti permette di adattare il suono alle tue preferenze personali e al tipo di musica che stai ascoltando.

Tuttavia, un paio di EQ in più sarebbero stati molto apprezzati per avere un’esperienza ancora più personalizzabile.

Conclusioni e prezzo:

Le cuffie SHOKZ OpenRun Pro sono disponibili sul mercato al prezzo di 189,95 €, sia sul loro sito ufficiale che su Amazon. Questo prezzo è in linea con le caratteristiche tecniche e, soprattutto, con la tecnologia di ultima generazione che offrono. Se sei alla ricerca di cuffie di alta qualità per l’attività fisica e l’uso quotidiano, queste cuffie rappresentano un investimento interessante.

In conclusione, le cuffie SHOKZ OpenRun Pro sono un prodotto innovativo e all’avanguardia nel mondo delle cuffie per l’attività fisica e l’uso quotidiano. La tecnologia a conduzione ossea di nona generazione offre numerosi vantaggi, tra cui un comfort eccezionale, una vestibilità sicura e una consapevolezza dell’ambiente circostante.

Nonostante alcuni compromessi sulla qualità dei bassi e una piccola fase di adattamento all’effetto vibrante, queste cuffie offrono una qualità audio di alto livello e una grande autonomia.

Se cerchi una soluzione audio versatile e sicura per i tuoi allenamenti e la vita quotidiana e ami tenere il condotto uditivo libero, le SHOKZ OpenRun Pro sono sicuramente da prendere in considerazione.